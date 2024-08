Guanya tot un clàssic

Creat: Actualitzat:

Hem comentat més d’una vegada que el format del Joc de cartes no ens agrada. Coincidim amb un amic que pensa que, en lloc de competir i buscar borrissol a l’olla, s’hauria d’elogiar i aplaudir els locals que s’atreveixen a participar en el xou de Marc Ribas, per potenciar la restauració catalana. Ara estan posats en el Joc de Cartes Estiu. Vam veure el d’aquesta setmana perquè un dels participants, Les Barques, és un dels meus locals habituals des de fa almenys 20 anys. Va competir i va guanyar amb Mendebal, un restaurant basc de Salou, i Wissler, una hamburgueseria de la Pineda que presumeix del seu estoc cerveser. Quan dic Les Barques em refereixo al local fundacional del 1998, a Vilafortuny, a peu del passeig Marítim. Com que els ha anat bé, ara en tenen dos més a Cambrils i un més a Salou. I això és el criticable. Se’n van anar a gravar al més modern i van obviar l’original fundacional, al qual acudeixo diverses vegades a l’any, i si estic a la zona, cada dia. Això sí, en el comiat del programa, per a desconcert de l’espectador, Ribas va aparèixer dinant-hi.