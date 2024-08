Poques diferències, la veritat

Creat: Actualitzat:

Ja ho dèiem ahir. Mediaset ha optat per arrancar primer, cosa que sempre té un impacte doble, en el sentit bo s’entén, perquè si és en el dolent, la cosa canvia, i ja ha anunciat la llista de convidats per a la seua primera setmana a partir d’aquest dilluns i, si diem la veritat, ens ha semblat un calc del que podria ser qualsevol altra d’El Hormiguero, el programa contra el qual lluitarà per l’audiència. Arrancarà amb el seleccionador espanyol de la roja, Luis de la Fuente, com a primer convidat i a més padrí del Babylon Show. La resta de la setmana igual: Kira Miró, Malena Alterio i Julián López, els protagonistes d’Odio el verano, dimarts; medallistes olímpics de París (sense dir-ne quins), dimecres; Asier Etxeandía, dijous, i Hombres G, divendres. Res de l’altre dijous en una arrancada que se suposa que ha de ser espectacular. Esperem a les imitacions. Per cert, si finalment el programa de Broncano es dirà, com s’assegura, La Resiliencia, és una molt mala idea. Sona massa semblant al seu anterior xou a Movistar i a més és complicat de recordar i pronunciar.