Un altre cop a Mediaset

Decididament no li estan sortint les coses a Mediaset en aquest inici de temporada en el qual aspira, o aspirava, a recuperar el lideratge i a l’espera de l’estrena de Gran Hermano (demà en parlarem) o de l’efecte ganxo de Tamara Falcó com a jurat de Got Talent, demà dissabte. Dimecres, en el duel de concursos en el prime time, una altra clatellada per a Telecinco. Va estrenar El rival más débil amb Luján Argüelles enfrontant-lo al López y Leal, contra el canal d’Antena 3. Fatal. El seu 6,5 va quedar per sota del 13,3 de Roberto Leal i Iñaki López a Atresmedia. Però cal dir-ho tot. Antena 3 va comptar amb la locomotora d’El Hormiguero de Pablo Motos que, amb Carolina Marín al plató, va assolir un estratosfèric 22,3. En canvi, Telecinco es va veure llastat pel cada vegada pitjor Babylon Show de Carlos Latre que, amb un 4,1, es va col·locar al nivell de les cadenes més minoritàries fins al punt que ja es dubta de si acabarà o no temporada. I a La 1, què? Doncs una altra rebolcada amb María Teresa Campos, a su manera (5,9) llastada per l’audiència de les seues pròpies filles.