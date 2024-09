Els Morancos entren en lliça

Creat: Actualitzat:

Mentre Pablo Motos i David Broncano es jugaven el desempat ahir dijous (demà explicarem com els va anar) després d’una victòria, un empat i una derrota en els primers tres dies de competència, encara que la balança semblava decantar-se per El Hormiguero amb la presència de Lamine Yamal al plató. L’audiència catalana haurà estat, sens dubte, clau. Mentre això passava, diem que per a aquesta nit de divendres es produirà una altra lluita tremenda per l’audiència –ja havíem advertit que, a diferència d’altres temporades, no existirien jornades de descans– entre les tres cadenes. La 1 estrena La Ruta Morancos en què els germans Cadaval, Jorge i César, a semblança del País en la mochila de Labordeta, correran des de Sevilla fins a Compostel·la seguint el Camí de Sant Jaume. Telecinco tornarà a confiar en el morbo del ¡De viernes! amb el fill de Carmen Borrego, José María Almoguera, al plató malparlant de la seua mare; i a Antena 3 s’estrena la nova temporada de La Voz amb Pablo López, Antonio Orozco, Malú i Luis Fonsi com a coaches.