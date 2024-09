‘La Voz’ sempre és ‘La Voz’

Creat: Actualitzat:

No hi va haver sorpreses divendres a la nit en referència a la lluita per l’audiència. Va guanyar amb solvència La Voz d’Antena 3 en l’estrena de la seua nova temporada (15,2) per davant de ¡De viernes! (12,4) de Telecinco, que sens dubte va acusar la presència del talent d’Atresmedia i també el cansament de l’enèsima presència de Mayte Galdeano, aquesta vegada enfrontada al seu gendre; l’absència final en plató de José María Almoguera atiant la seua mare que va ser defensada en directe per la seua tia, Terelu Campos, i, malgrat la novetat de Julián Mateos, ja en fase terminal de la malaltia, explicant per què s’ha tornat a casar amb la seua ex, Mayte Zaldivar. La Ruta Morancos a La 1 va ser marginal, com s’esperava, amb un 7,1. I tornant a La Voz, una reflexió. Sí, ja sabem que fa setmanes que està gravada, però podrien cuidar els detalls. Per exemple: en les audicions a cegues (i no és per fer un acudit fàcil) va venir un cantant invident, Pablo Galiñanes. Sobre el paper ningú sabia qui era, però es van girar els quatre coaches per elogiar la seua lluita davant de la dolència.