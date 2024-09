Per què li diuen directe?

Creat: Actualitzat:

Els programes del cor solen incórrer en un defecte que, pel que es veu, no tenen intenció de reparar. Anuncien que tindran en directe al plató aquell o aquest personatge quan en realitat el que fan és emetre una entrevista prèviament gravada (sense contrapreguntes) que serà, aleshores sí, convenientment analitzada pels contertulians habituals i/o coneguts o familiars directament implicats en el tema. Això és el que va passar, per exemple, en l’últim De Viernes. Van anunciar i van publicitar la presència de José María Almoguera, però no. En realitat van passar la seua entrevista perquè al plató la comentés la seua mare, Carmen Borrego, i de retruc la seua tia Terelu, fixa a la plantilla, amb la qual cosa queda demostrat que el teatret, martingala o enganyifa (com es dignin a qualificar-ho) de les Campos, a canvi de diners és clar, no té límits ni se n’entreveu cap final. Bé, no van guanyar amb el seu 14,2 però van forçar un empat tècnic amb La Voz d’Antena 3 (14,5). Els grans derrotats van ser una altra vegada Los Morancos i la seua ruta viatgera, que van estar una altra vegada sota mínims (6,1).