No va ser el que s’esperava

Va jugar fort RTVE amb La bien cantá, un talent show a cavall de La Voz i Operación Triunfo que pretén buscar, previ pas per un càsting, el/la millor cantant de copla. Diem això de jugar fort perquè col·locar el programa, presentat per Rocío Muñoz, Rayden, Lucas Vidal i María del Monte com a jurat, immediatament després de La revuelta de Broncano era arriscat perquè el target dels espectadors d’un i altre espai és als antípodes l’un de l’altre. Broncano, i el seu sector d’audiència entre els 20 i els 40 anys, va fer un 14,5, que no està gens malament, però La bien cantá no va saber retenir l’espectador i se’n va deixar la meitat pel camí (7,8). Veient l’estrena, i aplaudint el fet que, com a televisió pública, La 1 intenti potenciar un gènere musical que forma part de la cultura popular d’aquest país, ja es veu que no és entre els favorits del personal. Té una cosa bona, que és que s’emet en rigorós directe, però en contra que és massa llarg, la mecànica és una mica confusa i això de prémer el botó, roig o verd, ja està massa vist.