És que ningú no se n’adona?

Ja sé, i demanem disculpes per això, que els més humils mortals no hem pogut acudir a les classes de la prestigiosa acadèmia Berlitz o de la no menys famosa Inlingua, o de qualsevol altre prestigiós temple del saber de l’idioma anglosaxó. Però no fa falta que ens ho refreguin a cada moment en emissores com RAC1, líder d’altra banda a Catalunya i a la qual porto permanentment sintonitzada al cotxe. És un petit defecte en el qual porten anys, i dic anys, incorrent un dia a la setmana quan informen de les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Informen de tal o tal pel·lícula però el tall de veu que l’acompanya està en anglès, amb la qual cosa l’oient, almenys uns quants, es queda garratibat. Però és que aquest divendres es va filar molt prim amb la denúncia a El Món a RAC1 que Milei havia utilitzat en el seu discurs davant de l’ONU fragments de la sèrie El ala oeste de la Casa Blanca. Magnífic si no fos perquè al costat del tall de veu del president argentí s’incloïa, per contrastar, el de la sèrie.. però en versió original, amb la qual cosa resultava inintel·ligible.