Adormint el públic

Deu resultar, com a mínim, d’allò més depriment que en un directe de màxima audiència amb un tema de màxima actualitat (ara eclipsat pel tema emèrit-Bárbara Rey) com és l’eterna guerra entre José María Almoguera i la seua mare Carmen Borrego, un espectador, just el que es trobava darrere del protagonista de la nit, es quedi endormiscat i no una, sinó diverses vegades. Com no seria la cosa que durant una pausa publicitària va ser reemplaçat per un altre.. més despert i atent al que succeïa al plató. I és que no era per a menys. La suposada guerra dialèctica d’Almoguera, a diferència del que s’ha publicat aquesta mateixa setmana a les revistes de la coloraina, va ser tan light que, perquè ens entenguin, en un combat de boxa hauria estat desqualificat per falta d’agressivitat. Fins i tot va arribar a oferir a la seua mare l’oportunitat de poder visitar el seu fill (net d’ella). Carmen Borrego va entrar en directe des de casa seua demostrant que no estava passant una bona nit, desviant-se del tema, cosa que va obligar Terelu, que era al plató, a pregar-li que pengés el telèfon.