I ja té l’Ondas?

A veure, perquè no hi hagi malentesos. La Revuelta és una de les agradables sorpreses de la temporada televisiva: és trencadora, fresca, incorrecta i ha rejovenit l’encotillada RTVE. D’acord. Però, de veritat ja ha guanyat l’Ondas quan amb prou feines porta dos mesos d’emissió? Mirem les bases del prestigiós premi. Les propostes han de presentar-se entre el 25 de juny i el 30 de setembre. Alerta amb aquesta dada. El programa de Broncano es va estrenar el 9 de setembre. Tanta visió de futur dels que la van proposar com del jurat causa, com a mínim, sorpresa. Segurament en l’edició del 2025 dels Ondas no tindria cap més rival com a millor programa d’entreteniment. Però per als del 2024? Vindria a ser el mateix, salvant les distàncies, és clar, que a si un autor de best-sellers li donessin el Nobel amb la seua primera novel·la, de la qual ha venut cinquanta milions d’exemplars d’una sola tacada. És estrany, no? També hi ha una altra explicació si ens posem a ser malpensats: un toc de càstig a Pablo Motos com a assot governamental des d’Antena 3.