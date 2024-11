Venen mal dades per a Iker

Creat: Actualitzat:

Ara mateix bufen mals temps per a Iker Jiménez (Vitòria, 1973). Una sèrie de desgraciats esdeveniments l’obliguen a recitar, al camerino s’entén, l’arrancada de l’escena primera del tercer acte del Hamlet shakespearià: “Si és més noble per a l’ànima suportar les fletxes i pedrades de l’aspra fortuna, o armar-se contra un mar d’adversitats i donar-los fi en la trobada.” No és fútil el tema (per a qui no conegui aquesta expressió del castellà antic). Els fats de la fortuna li han estat adversos amb la dana valenciana. Les falsedats del seu programa Horizonte sobre el cementiri en què s’havia convertit el pàrquing del centre comercial Bonaire, el reporter bromista Robert Gisbert cobrint-se en fang abans d’una entrada en directe per demostrar que havia estat a peu de trinxera; el militar negacionista, el fatxa que se’n vanta.. Un cúmul de circumstàncies que han fet que els patrocinadors, ING el primer, retirin del programa els seus compromisos comercials. Val a recordar que Gran Hermano va començar igual.