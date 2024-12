Només falta Pablo Motos

Creat: Actualitzat:

En aquesta espiral de bogeria en la qual s’ha convertit el món televisiu d’aquest país, acaba de transcendir, ara mateix, que les campanades de la nit de Cap d’Any de La 1 les conduiran David Broncano i la seua col·laboradora a La Revuelta, Lalachús. Sí, cal esprémer la tirada del programa i el seu rèdit d’audiència al màxim.. I, apa!, els dos a la Puerta del Sol per aprofitar la tradició que RTVE és la més vista en el tema de les campanades, des de sempre, potser perquè abans era l’única que les oferia en directe. El que més sorprèn, arribats a aquest punt, és que Antena 3 no hagi recollit el guant del desafiament. Atresmedia s’havia guanyat a pols ser l’alternativa a un tan faust esdeveniment del raïm i el brindis per la nit de Cap d’Any (RTVE sempre amb cava i la competència amb cervesa, que per això és la patrocinadora) amb Cristina Pedroche i el ganxo de veure amb quin extravagant modelet sortiria al balcó.. Últimament, el seu company era Alberto Chicote, però estant així les coses, el més lògic no hauria estat que el lloc del cuiner l’ocupés Pablo Motos?