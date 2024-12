Creat: Actualitzat:

Sàpiguen per endavant que fins divendres no podran llegir, en aquest racó, els que han estat els triomfadors de les campanades de Cap d’Any: si La 1 amb David Broncano o Atresmedia amb l’enèsim modelet de la Pedroche. En qualsevol cas, i sabent que ho tenien molt difícil, per no dir impossible, els representants de Mediaset sí que cal reconèixer-los un punt d’originalitat i de pragmatisme, per què no?, al donar les campanades per duplicat i des del mateix lloc. Això de duplicat ve per allò de respectar l’horari canari, sempre amb una hora menys que la resta, ja saben. Sí, RTVE ho fa des de temps immemorials, d’acord: primer des de la Puerta del Sol i, una hora després, des de les Canàries, però amb diferent escenari. En canvi, aquesta vegada, la cosa canvia. Blanca Romero i Ion Aramendi donaran el raïm a mitjanit des del castell de San José a Lanzarote, construït l’any 1776 i declarat Bé d’Interès Cultural i Patrimoni Històric. Però, seixanta minuts després, Ricardo Reyes i Ángeles Blanco tornaran a fer-ho, optimitzant recursos.