No van aconseguir l’objectiu

Ja ho avançàvem ahir. El ¡De viernes! no tenia gaires opcions per liderar l’audiència de divendres, valgui la redundància. Es va quedar amb un 10,7 mentre que El desafío d’Antena 3 va arribar fins al 15,6. Clar, si ho mirem bé, pitjor va ser La 1 col·locant per competir 59 segundos. No va arribar ni al 5,0. Bárbara Rey i les seues guerres maternofilials han esgotat el personal i portar Elisa Mouliaá per contar la seua presumpta agressió sexual a mans d’Íñigo Errejón no semblava gaire bona idea si es té en compte que el tema encara està en fase d’instrucció i a penes 24 hores abans declarava davant del jutge que porta el cas. El cert és que El desafío va tornar a arrasar amb detalls com la lesió de Genoveva Casanova en una de les proves que li va impedir participar; que Victòria de Marichalar, el seu nom de guerra en el concurs, va superar una prova d’equilibris sobre taulons, va acabar segona i ha abandonat la seua posició de cuer del grup després d’aguantar 1,34 en la prova de l’apnea, en la qual, per cert, Feliciano López va assolir 4,01 i va ser el guanyador.