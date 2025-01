RTVE busca les pessigolles

Creat: Actualitzat:

Vinga. Acceptarem que allò d’ahir va ser la segona prova del cotó fluix, malgrat que s’encavalqués amb el Benfica-Barça de Champions, per al Late Xou de Marc Giró tornant a traslladar-lo a la nit de La 1, immediatament després de La revuelta de Broncano. Al Boig de demà podrem valorar com li va anar encara que si ens cenyim al de fa una setmana, segurament que bé, donant-li una nova pallissa a la nit d’Antena 3 amb El Hormiguero i la seua motxilla de la sèrie turca. En qualsevol cas, i és una opinió personal, RTVE està embolicant la troca i faria bé a decidir-se on col·loca l’excel·lent presentador, si a La 1 o a La 2. Però ja perquè corre el risc d’acabar despistant el personal i que aquest es cansi i acabi passant d’ell. De fet, no sé què estan esperant. Està clar que un duel, de dilluns a dijous, Broncano-Giró podria ser imbatible i si a això li sumem que en un parell de mesos, a tot estirar, Buenafuente i Berto Romero s’ocuparan de la nit dels divendres, podem afirmar que Telecinco pot començar a tremolar.