La culpa va ser del Barça

Creat: Actualitzat:

La revuelta de Broncano, que sempre lidera a Catalunya, tret de davant de programes, cada vegada més puntuals, de TV3, es va veure perjudicada, i de quina manera, pel Benfica-Barça de Champions, que es va encavalcar amb l’espai de La 1, i, amb el seu 12,8, va acabar sent derrotat, i feia dies que això no passava, per El Hormiguero de Pablo Motos que va portar al plató Los Pecos, més vintage. A l’altiplà, pel que es veu, no segueixen tant els de Flick, encara que la situació pot ser que s’hagi revertit amb el Reial Madrid-Salzburg, l’equip patrocinat pel producte que et dona ales, també de Champions i que s’encavalcarà amb Trancas y Barrancas. Tanmateix, ja sense futbol pel mig, Marc Giró va salvar els mobles amb el segon salt del Late Xou del seu agradable hàbitat de La 2 a la jungla de La 1. Va aguantar l’estrebada i va ser el més vist d’aquesta franja (Catalunya va tornar a recolzar-lo eufòrica encara per la remuntada en terres portugueses, al davant de la telenovel·la turca d’Antena 3). Bé, en qualsevol cas, i com dèiem ahir, els CEO de la pública han de prendre ja una decisió.