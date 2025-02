Adeu, senyor Ropper!

Creat: Actualitzat:

Per als que a finals dels setanta ens extasiàvem davant del televisor quan en aquest país, que començava a conèixer el color a la petita pantalla, només hi havia dos cadenes: TVE (l’actual La 1) i l’UHF (l’actual La 2), mai no oblidarem sèries entranyables com la de George and Mildred. No era una gran sèrie, d’acord, però era entranyable. Una sitcom que superaria moltes de les actuals. Amb l’impecable segell britànic es tractava d’un spin-off d’una altra comèdia inoblidable, Man About the House, que explicava com un aspirant a xef compartia pis amb dos noies per optimitzar despeses. Els Ropper, George i Mildred, eren els seus propietaris. Mildred (Yootha Joyce) ja va morir fa uns anys. Ara acaba de fer-ho ell, Brian Murphy (1932). Aquí a Espanya, a més, el personatge va quedar potenciat pel doblatge del mestre Rafael de Penagos, que també va posar veu a Jeremy Brett, el millor Sherlock Holmes de la història i va col·laborar, perquè li ubiquin la cara, a El crack 2. El cas és que, ara mateix, sense aquesta divertida comèdia, ens sentim tots una mica orfes.