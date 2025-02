‘La revuelta’ es desinfla

Creat: Actualitzat:

El teleespectador corrent, el del dia a dia, el que beu el que és necessari, si ho fa, a les xarxes socials, és obstinat. Sap que el seu programa favorit, el que sigui, el veurà a tal hora. Ni abans, ni després. A l’hora de sempre. I per això aquesta setmana, que La 1 de RTVE ha emès dos partits en directe dels quarts de final de la Copa del Rei (l’Atlètic-Getafe, dimarts i el València-Barça, ahir), i el gran damnificat ha estat La revuelta, que ha vist com el seu inici es retardava una hora, minut amunt, minut avall. El seu gran rival, El Hormiguero de Pablo Motos, s’ha emès, en canvi, a la seua hora. Resultat? Punt, joc i set per a Motos. I a més, la cosa ha coincidit amb un altre punt no menys fútil. La revuelta, que continua sent un molt bon programa, que quedi clar, va perdent a poc a poc la capacitat de sorpresa inicial. O el que és el mateix, ha anat perdent espectadors, que buscaven la novetat, i ara ja no ho és. El programa d’Antena 3, com una formigueta, ha seguit com sempre, i l’audiència ara està d’allò més igualada, que és com haurien de ser aquestes coses.