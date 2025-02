Un professional de la cosa

Creat: Actualitzat:

Sobretot no es confonguin. José Carlos Montoya (Utrera, 1993) no ha arribat a ser conegut mundialment per casualitat, en absolut. Tot respon a una cuidada estratègia, perfectament planificada entre ell, el seu representant, que s’està fregant les mans, i l’aquiescència de Mediaset. Montoya, descendent de família de mestres del flamenc, coneix l’ofici com ningú, com a professional dels realities que és. Ja ha estat a El conquistador i a Mujeres y hombres y viceversa i el seu objectiu, com el de tots els que van a aquests programes, és ser famós i guanyar tants diners que li permetin viure folgadament sense fotre brot, passejant-se per platós i photocalls. La galopada per la platja, com ja vam explicar, perseguit per Sandra Barneda al crit de “Montoya, si us plau” li ha obert les portes de bat a bat: ha estat tema a The Guardian, en el xou televisiu de Whoopi Goldberg, el Betis l’utilitza com a promo, Burger King l’ha escollit com a imatge, Ibai Llanos se’l rifa, té cançó pròpia i ja ha firmat per a Supervivientes 2025. Ole tu!