Per a Lleida va ser temps de tele

Creat: Actualitzat:

Dilluns rodó per a Lleida, televisivament parlant. La presència de Marc Márquez i el seu germà Àlex a El Hormiguero per celebrar el seu 32 aniversari, amb pastís i espelmetes dins del casc, va ajudar que Motos derrotés amb un 13,01 d’audiència La Revuelta de Broncano, que es va quedar amb un 11,6 confirmant-nos que el seu efecte gasosa, amb el qual va irrompre a La 1, es va apagant. Per cert, Antena 3 no va ser la guanyadora de la nit, no. La isla de las tentaciones gràcies a l’efecte Montoya va arribar a un estratosfèric 20,6, impossible de sospitar només dos setmanes enrere. Però és que encara n’hi ha més. Carles Porta, que a Catalunya menja a part pel que fa al tema de les audiències, va tornar a arrasar amb la seua nova entrega de Crims. El periodista de Vila-sana es va centrar aquest cop en el truculent crim de Pedro José Morales, veí de Lleida, que va tenir lloc el 2011 i del qual encara no es coneix tot el que va passar. Al pantà d’Utxesa, a Torres de Segre, va aparèixer una cama i després es va anar trobant la resta del cos disseccionat. Porta va aportar llum a la foscor, però no tota.