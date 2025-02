L’enèsima jugada de Tele 5

Creat: Actualitzat:

Si hem de reconèixer-li alguna cosa a Tele 5 és que no es rendeix mai. Pot ser que les seues audiències no siguin les que esperava però sempre va fent tombs i més tombs a la programació per veure si l’encerta amb alguna cosa més que no siguin els realitys, l’únic que certament li funciona. Ara, com que les seues tardes són un desastre, des de demà tornen a internar un nou moviment. TardeAR, al qual Ana Rosa va deixar com un solar, en sentit figurat s’entén, passarà a les 15.45, amb Frank Blanco i Beatriz Archidona, perquè Sonsoles Ónega no els humiliï més. I per competir amb la reina de les tardes, que juga a Antena 3, l’enfrontaran a El diario de Jorge, que retarda l’emissió per batre’s amb la joia de la corona d’Atresmedia. Una jugada arriscada, sens dubte, però Fuencarral torna a apostar per Jorge Javier Vázquez veient com col·laboradores de pa sucat amb oli com Raquel Bollo, la reina del yoismo, foragiten l’espectador i les seues suposades exclusives, a un ritme de tres o quatre cada cinc minuts als esquers que no condueixen a res perquè mai s’arriben a concretar.