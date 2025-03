Marc Giró, com el julivert

Creat: Actualitzat:

Si no fos pel traspàs del testimoni de líder de La isla de las tentaciones a Supervivientes, que augura una plàcida i feliç primavera a Mediaset, en les tertúlies televisives d’aquest país no es parlaria de cap altra cosa que de Marc Giró i la seua partida a tres bandes, sí, tres, entre RTVE, RAC1 i també Ten, aquesta minoritària cadena que està jugant un paper capital en aquesta espècie de culebró en el qual tots es troben immersos. Ens expliquem, perquè no es perdin. Marc Giró (Barcelona, 1974) s’ha fet un lloc en l’elit amb el seu radiofònic Vostè primer, immediatament després de La competència a l’emissora privada catalana. D’allà el seu ascens a La 2 amb el Late Xou, cosa que va fer que TVE pensés a col·locar-lo els dimarts a La 1 després de La revuelta. Ara corren rumors interessats que RAC1 no el vol mentre que La 1 pensa en ell perquè condueixi un magazín de sobretaula amb les estrelles de Ten, Belén Esteban i María Patiño. Al seu torn, Giró ha dit que ni parlar-ne, però Belén i María ja comencen a acomiadar-se disposades a fer el salt. És un no parar.