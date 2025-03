La cosa pot anar per llarg

Creat: Actualitzat:

RTVE porta ja uns quants dies embolicant la troca en relació amb el tema de com pensa cobrir la franja de sobretaula, ara que es quedarà sense telenovel·la. No vol posar-ne una altra i ha pensat en un magazín en el qual càpiga de tot: des de xafarderies, notícies del cor i temes socials d’abast, però l’ha comprat a La Fábrica de la Tele, els pares de Sálvame, és a dir, a Óscar Cornejo i a Adrián Madrid. I la seua concepció televisiva, encara que si no agrada a la casa sempre en poden oferir una altra, no sembla la més indicada per al target de l’espectador de La 1 en aquesta franja horària. Comptaven amb Marc Giró per posar-se al capdavant però, olorant-se el percal, ja els ha dit que no. Així les coses, confiaran en Aitor Albizua (1992), Inés Hernand (1992), la del Benidorm Fest, i María Patiño (1971), amb Belén Esteban com a estrella mediàtica, però no tenen clar quan començar. Han de rescindir el contracte que els uneix amb Ten i no es veuen, a més, amb moral per competir amb l’efecte Montoya que ara arrasa amb tot. O sigui que la cosa va per a finals d’abril o principis de maig.