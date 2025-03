Una polèmica (molt) absurda

Creat: Actualitzat:

Com que a RTVE tontos no ho són, i sí conscients que La Revuelta ha perdut mig milió d’espectadors de les festes nadalenques fins aquí, es van trencar el cap per intentar frenar la sagnia d’audiència davant de l’etern rival, Motos i les seues formigues. Així que, i ben mirat sembla una ximpleria, van incloure la informació sobre els sortejos de la Loteria, Primitiva, Bonoloto, Euromilions i similars dins del programa de David Broncano. I diem això de la ximpleria perquè aquesta informació, que per llei s’ha d’incloure entre les 21.45 i les 22.30 de cada dia, ja s’emetia en els descansos dels partits de futbol i pauses publicitàries de sèries, llargmetratges i fins i tot a La Revuelta. O sigui, que amb Broncano, veuen aquesta informació els mateixos espectadors però es veu que la cosa ha perdut independència perquè ja no és un espai que vola sol, sinó que s’ha convertit en una secció més del magazín. Oi que aplicant el sentit comú és d’allò més absurd? Doncs no. A RTVE l’han acusat de competència deslleial i infringir la llei i s’arrisca a una forta multa.