Ja només li queda el divendres

Sembla mentida, i algun dia els historiadors televisius ho hauran d’analitzar a fons, que amb un “¡Montoya, por favor!” i el consegüent “¡Me has reventao por dentro!”, Tele 5 hagi estat capaç d’aconseguir el que feia mesos que intentava sense èxit: recuperar el lideratge nocturn. De fet, a Antena 3, amb un Hormiguero que s’ha equivocat al centrar-ho tot en la seua lluita amb La revuelta, no en té prou amb Motos i les seues formigues. De fet, només li queda la nit dels divendres amb el seu El desafío (que serà substituït ja per Tu cara me suena, el seu vaixell insígnia) per manar. De dilluns a dijous, a més dels diumenges, les raneres de La isla de las tentaciones amb Montoya, Manuel i Anita entrant des dels Cayos, i les noves aventures de Supervivientes amb ells tres menjant a part, Terelu amb el seu me’n vaig però em quedo i Carmen Alcayde, l’última a arribar, manen a base de bé. I els dissabtes Jorge Javier, que també està a les gales hondurenyes, s’ha trobat amb un lideratge inesperat després del fiasco de Salta. José Mota, a La 1, ni hi és ni se l’espera.