Un concurs molt vintage

Ja ho insinuàvem ahir. Les cadenes generalistes s’han adonat que al personal li encanten els concursos amb base cultural. Els graven i al cap d’uns mesos, alguns un any, els emeten. Ara li ha tocat el torn a un clàssic, ¿Quién quiere ser millonario? Va debutar el 1999 a Telecinco, amb Carlos Sobera, i el seu mític moviment de cella, com a presentador. Després de passar per Antena 3, ara està a La Sexta des del 2024. Ahir va tornar al focus de l’actualitat amb Juanra Bonet com a presentador amb concursants famosets. Ja saben, el premi és d’un milió d’euros al qual s’accedeix a través de quinze preguntes amb supòsits. I amb l’ajuda del comodí del públic, del cinquanta per cent i de la trucada (ara amb un familiar present al plató). En els seus 26 anys de vida, tan sols un concursant es va emportar la grossa i quan encara es pagava en pessetes. El 2000 el professor Enrique Chicote es va emportar 50.000.000 euros. Ho recorden? L’última pregunta va ser: de quina fruita s’obté la copra? Va demanar la trucada amb la seua dona per dir-li: “Guanyaré 50 milions.” Geni i figura.