Embolicant més la troca

Creat: Actualitzat:

La franja nocturna d’RTVE comença a fer por. Bé, la nocturna i les altres. Des de les altes esferes de Prado del Rey s’han proposat donar-li la volta a tot com a un mitjó i buscar la quadratura del cercle. L’última arriba de la mà del programa Al cielo con ella, que es va estrenar a RTVE Play el novembre del 2023 i va passar a La 2 el 2024. Gravat, no en directe per suposat, al teatre Quique San Francisco de Madrid i presentat per Henar Álvarez, polivalent humorista que és capaç de cantar, ballar, monologar i entrevistar, ha passat pràcticament desapercebut amb audiències del 2,00.

Bé, doncs ara, filant molt prim, el passen els dimarts a La 1. Alerta. La revuelta en l’acces al prime time; Latexou al prime time i Al cielo con ella al late night. Per tant, parlant en plata, tres programes idèntics, en forma i contingut, per cobrir tota la franja horària. Però és que encara n’hi ha més, l’entrega que s’emetrà els dimarts és la mateixa que ja s’haurà vist dissabte a La 2. De veritat s’estan fent les coses bé?