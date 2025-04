La caiguda de Carlos Latre

Creat: Actualitzat:

Cal rendir-se a l’evidència. La decisió de Carlos Latre (Castelló, 1979) d’abandonar la seua cadira de jurat de Tu cara me suena, que estrena nova edició aquest divendres, escoltant els cants de sirena de Mediaset, va ser un gran error. L’humorista i imitador havia guanyat fama mediàtica, i promocional com a espectacles, en el concurs d’Antena 3 des del 2011 fins al 2024, més fins i tot que l’aconseguida en la seua presentació en societat amb Crónicas marcianas. Se’n va anar a presentar en solitari Babylon Show a Telecinco i va haver de deixar-ho per baixa audiència. Ara s’esllangueix com a ocasional col·laborador en els matins d’Ana Rosa Quintana. El que hem dit, va canviar cap a malament. Ara, com que encara té contracte en vigor amb la cadena de Fuencarral, ha trobat lloc al Got Talent España, que està a punt de començar. Amb Lorena Castell, una altra defenestrada de Caiga quien caiga, compartirà taula de jurat amb els ja veterans Risto Mejide, el devorador de parelles sentimentals, i Paula Echevarría sota la presentació de Santi Millán. Tant de bo li vagi bé!