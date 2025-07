Els rols ja estan repartits

Creat: Actualitzat:

Segona gala de Tu cara me suena i segona aclaparadora victòria del programa d’Antena 3 pel que fa a l’audiència. Va doblar de llarg la seua màxima competència, el ¡De viernes! de Telecinco que amb Gloria Camila no hi va arribar. Mota, a La 1, ja ha estat defenestrat i al seu lloc van posar un llargmetratge. Independentment de qui va guanyar, que en aquest cas va ser Mikel Herzog Jr. amb l’ajuda d’Andrea Guasch, donant vida a Bruno Mars i Lady Gaga, el que sí que queda clar és que els “rols” en el xou ja estan adjudicats fins al final de temporada.

Així, tenim Melani, que tampoc no és obligatori recordar en cada moment que ben aviat passarà per la selectivitat, com l’“estrella revelació”, passi el que passi. Bertín Osborne és el nen mimat a qui li riuen totes les gràcies, encara que en aquest programa, pel seu posat prepotent i sobrat com a Elvis Presley, el van col·locar l’últim. Finalment, a Goyo Jiménez, bastant millor del que es reflecteix en les puntuacions del jurat, i utilitzant l’aforada expressió argentina, “lo tienen para al hueveo”. I és una veritable pena.