Carlota s’estavella

Tampoc ens posarem formidables amb el tema. El Canal Ten és el que és i té el pressupost que té; el seu rècord absolut d’audiència, assolit fa uns mesos amb Ni que fuéramos, és del 2,00 per cent. O sigui, testimonial. El que passa és que, amb aquest programa ja liquidat, el relleu l’ha agafat Tentáculos, el conte de mai no acabar, conduït per Carlota Corredera, una altra de les defenestrades a Mediaset després del tancament de Sálvame amb el llast addicional d’haver acabat sent una molèstia per a la cadena per la seua desmesurada defensa de Rocío Carrasco, ni se l’esmenta a Fuencarral, que va acabar arrossegant, cap a malament, el seu vaixell insígnia. Doncs bé, Carlota Corredera al màxim que ha arribat és al 0,5. Ara, el que no és acceptable, veient com de malament li va el programa, és que s’agafi un dia de festa i li passi el testimoni a Kiko Hernández, al qual no han volgut a RTVE, perquè li faci mentre ella se n’anava a la gala de presentació de La familia de la tele al Teatro Eslava de Madrid perquè a ella sí que l’han agafat com a tertuliana i/o col·laboradora.