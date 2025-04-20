Ja no hi ha marxa enrere
La sort ja ha estat tirada. Dimarts arranca, amb el seu faraònic pròleg presentat per Paloma del Río i Cayetana Guillén Cuervo, La familia de la tele, l’invent de RTVE per aconseguir ser líder durant les tardes televisives. Ja em perdonaran però continuo sense tenir-les totes. El fet de col·locar tota la troupe de l’extint Sálvame en la sobretaula de La 1 per fer un programa d’entreteniment d’acord amb el que cal esperar d’una cadena pública és tan atrevit, i si m’esgoten irresponsable, com si Hansi Flick, i perdonin per l’anatema, agafés Lewandowski i Lamine i els digués que a partir d’ara seran la nova parella de centrals del FC Barcelona. Oi que resultaria inversemblant? Doncs això. Jo no els veig fent una cosa que mai no han fet en la seua llarga trajectòria televisiva. Una altra cosa és que havent espantat l’audiència tradicional de la casa, de reposades telenovel·les, pretenguin recuperar els nostàlgics de Mediaset que busquen un programa en el qual refugiar-se. Si és així, ho entenem, perquè així sí que triomfaran. En cas contrari, ho veiem difícil.