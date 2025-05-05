Sempre la mateixa cançó
Atresmedia va pel seu compte sabent que té la vareta màgica dels programes familiars d’entreteniment. Bé, La 1 vol imitar-la i Telecinco està a punt d’estrenar un mix de l’icònic ¿Qué apostamos? de RTVE i El desafío d’Antena 3. Però bé, al que anem. Divendres Tu cara me suena va fer un demolidor repàs a un De Viernes (20,6 a 11,6) que ja té la fórmula esgotada i el que abans despertava morbo ara, pel que sigui, fàstic. Però dissabte es va estrenar la nova temporada de La Voz Kids que, com era d’esperar, va superar l’Hay una cosa que te quiero decir de Jorge Javier Vázquez, que havia liderat les últimes setmanes davant de l’insípid Salta. Sense el pesat autobombo de TCMS, La Voz per a nens enganxa més amb dos nous coaches, Manuel Turizo, el cantant colombià, i Edurne. Per cert, una de les veteranes, Lola Índigo, va fer saltar les alarmes quan se li va escapar, després de l’actuació d’una de les concursants, un “amb 11 anys canta de meravella”. Però no es tractava d’audicions a cegues?