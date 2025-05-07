Paloma, tu també?
La presentació de La familia de la tele, que fins ahir no va entrar a plató (ho comentem demà), va resultar llarga, pesada i grollera i va oferir una pèssima imatge en actitud de “Si això que ofereixen és el que serà, estem apanyats”. A més Antena 3 i Telecinco la van superar sense despentinar-se. La primera hora, amb una falsa gimcana per Madrid, va ser esperpèntica, falsa i amb múltiples errors d’imatge i so. Tallar per passar la cosa a plataformes, i posar les telenovel·les, tampoc va ajudar. Després, ja a Prado del Rey amb una desfilada, passada per aigua, no va millorar en absolut. Però van anar quedant clares algunes coses. Inés Hernand i Aitor Albizua seran les comparses, molt per sota de María Patiño i, sobretot, de Belén Esteban, l’autèntica reina de la moguda. Rocío Carrasco, que no està vetada a La 1, i Isa Pantoja, embarassada de vuit mesos, seran col·laboradores (n’hi ha tantes i tants que faltaran minuts per posar-los a tots) però el més trist de tot va ser veure Paloma del Río, llegenda de la locució olímpica, comentant la desfilada. Com es va deixar enganyar?