Un altre referent que se’ns en va
Els referents televisius arrosseguen el problema que amb el pas dels anys acaben deixant-nos de manera irremeiable, encara que ens quedaran a la memòria o als arxius. Aquest és el cas del gallec Manuel Antonio Torre Iglesias (Puentedeume, 1941), més conegut pel seu nom artístic Manuel Torreiglesias, que acaba de morir. Potser, a les generacions més joves, no els sona gens el nom del personatge que va debutar a la tele com a ajudant de realització en un altre programa llegendari, el Cesta y puntos, i que va acabar assolint fama i prestigi conduint, entre el 1997 i el 2009, el mediàtic Saber vivir, un programa divulgatiu sobre salut que encara s’emet (ara els diumenges al migdia, tot i que amb moltes més seccions que en l’etapa inaugural).
Tanmateix l’etapa daurada va ser la de Torreiglesias, amb un públic fidel i incondicional que no se’l perdia. El target era majoritàriament femení, entre 45 i 65 anys i d’un perfil mitjà baix. Però allà estava. Torreiglesias va acabar morint, televisivament parlant, per la publicitat encoberta. Va ser cessat.