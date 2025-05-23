El director més comercial
Com que no n’hi ha dos sense tres, ara se n’ha anat Mariano Ozores (1926-2025), un dels grans cineastes d’aquest país. Curiós cas el seu. Prolífic director, amb prop de cent pel·lícules estrenades, mai va comptar amb el suport de la crítica (aplaudir els seus treballs no quedava progre) però sí que va saber guanyar-se l’incondicional afecte del públic. Les seues obres polvoritzaven rècords d’assistència i de recaptació, tant com un dels pares del landisme o la màxima icona del cine de pit i cuixa en la Transició. Com seria la cosa que la Fox va retardar un mes l’estrena a Espanya de Star Wars: L’imperi contraataca per no haver de competir amb un dels seus millors treballs, Yo hice a Roque III, amb Pajares i Esteso. Però Mariano Ozores, fill, germà (José Luis i Antonio) i oncle d’actors, també va tenir el seu moment a la petita pantalla. El 1991 va crear, i va dirigir, la sèrie Taller mecánico, protagonitzada pel seu germà Antonio i una joveníssima Leticia Sabater, abans de passar pel quiròfan, i el 93 El sexólogo, novament amb Antonio i la seua neboda Emma. Va tenir un mal final.