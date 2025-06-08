La badada de la Sonsoles
Si existeix un moment en què un pugui exclamar allò de “hi ha dies que més valdria no haver-me aixecat del llit”, el va viure aquest divendres Sonsoles Ónega en el seu programa de tarda a Antena 3. A ella, o més aviat al seu equip de producció, se li va ocórrer que era una bona idea entrevistar Melani, aquella nena que anys enrere va quedar tercera a Eurovisió júnior i que ara competeix en la present edició de Tu cara me suena. Va ser un exercici de bany i massatge que fins et feia sentir incòmode. A més va ser una entrevista tramposa perquè, sense caure en el fet que el concurs porta gravat des de l’estiu passat, es va destacar, fins al cansament, que compaginava el reality amb la selectivitat (Melani encara no ha complert els 18). Després va fer un espòiler sobre que guanyaria la present edició de TCMS, però el pitjor va fer a l’entrada. Li va donar pas al crit de “la cantant de qui ara mateix tothom parla”, “la cantant que està a la cresta de l’onada”. “Amb tots vostès, Melody” (que ara mateix és la dolenta). Va haver de rectificar sobre la marxa, “Melody, no, Melani”.