El final ja és a prop
Pels passadissos de Prado del Rey no es parla d’una altra cosa: de quan serà el final definitiu de La familia de la tele. Oficialment no hi ha res però els responsables d’RTVE ja accepten que ha estat un fracàs, i a més, car; i que no hi haurà una segona temporada. Va ser una mala idea inserir-la en un públic tan encotillat, si es vol, però fidel, al cap i a la fi, a qui, a més de no agradar, l’han desorientat amb tants canvis, i a més diaris, en un desesperat intent d’evitar l’inevitable naufragi. N’hi ha prou amb dir que l’etern Saber y ganar de Jordi Hurtado o els documentals de La 2 ja tenen més audiència que els ex de Sálvame que entren i surten del mal anomenat xou com si d’un vodevil es tractés. L’última a arribar ha estat Cayetana Guillen Cuervo, que han posat al capdavant de Versión Cayetana, en la qual, amb els col·laboradors, escenifiquen escenes cabdals de sèries mítiques de la casa. Van debutar amb el moment en què a Verano azul es dona a conèixer la mort de Chanquete. Va quedar tan rònec que si arriba a veure-ho torna de cap a la tomba.