Influencers que no influeixen
Ara mateix potser no estan al corrent del cas, però els ho explicarem. Carlo Costanzia, fill de Mar Flores, i Alejandra Rubio, filla de Terelu Campos, pertanyen a aquesta generació de ni-nis que ni estudien ni treballen però aprofitant l’estrebada de ser fills de qui són, viuen de vendre exclusives i, sobretot, del que pengen a les xarxes socials. Fins ara els havia anat prou bé amb l’ajuda de Terelu, col·locant-se, ella s’entén, com a col·laboradora en algun programa del cor, matutí o de sobretaula. Quan la feliç parella es va assabentar que serien pares van vendre la idea a la productora Cuarzo (habitual de Mediaset en general i de les Campos, en particular) de rodar un documental dramatitzat que mostrés el dia a dia, el pas a pas, de l’embaràs, explicant les seues sensacions fins al moment del part. Dit i fet. Però, oh, vaja!, cap plataforma, més enllà d’una revista, no ha comprat la idea. I ara no saben què fer amb el material. Lògic. Volen vendre intimitat quan s’han queixat tota la vida de l’assetjament mediàtic.