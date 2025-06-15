Baralla de gates
Mira tu si hi ha prou dates al calendari per repartir-s’ho. Doncs no. Les dos alhora. Ens estem referint a Bárbara Rey (Totana, 1950) i a Ana García Obregón (Madrid, 1955) i la publicació dels llibres de les seues suposades memòries: Yo, Bárbara i Así soy yo. La cosa tindrà recorregut, amb elles o no de cos present, als platós del cor. Ana García Obregón va ser la primera a Y ahora, Sonsoles d’Antena 3. Ella no va ser-hi, però els col·laboradors van mullar pa en un dels seus capítols, escollit a l’atzar, se suposa: el triangle amorós, o trio sexual per ser més exactes, entre ella, Miguel Bosé i el ballarí Nacho Duato. No pateixin. Que n’hi haurà més. Bárbara Rey va picar més alt i, així d’entrada, ja es va asseure al ¡De viernes! El que passa és que bona part de les seues històries, sobre tot allò de la relació sexual amb l’emèrit és un tema ja esgotat. Bé, del tot no. Es veu que el monarca s’ho passava molt bé quan la seua amant li explicava acudits de l’Eugenio. En qualsevol cas, ¡De viernes! es va veure superat clarament (11,5 a 20,3) per Tu cara me suena.