Si us plau, ja n’hi ha prou!
n Que La familia de la tele tenia els dies comptats és una cosa que saben fins als límits més llunyans de l’imperi. El programa no ha funcionat, i per fi s’ha acabat aquest sofriment. Però dit això tampoc sembla de rebut prolongar l’agonia dels seus protagonistes. Al cap i a la fi, ells no en tenen la culpa. En qualsevol cas, el responsable va ser qui els va contractar, perquè de María Patiño cap avall no han fet cap altra cosa que fer l’únic que saben. Porten ja molta mili a sobre per canviar.
Per això, des d’aquí, ja vam demanar que es parés aquest carrusel en el qual han convertit aquest programa. A primera hora de la tarda, després seccionat amb les telenovel·les al centre, i ara a partir de les set de la tarda després d’El club de La Promesa. I mentrestant, l’audiència ha continuat baixant. En l’estrena de la nova franja no van arribar ni al cinc (4,2 per ser més exactes). Semblava d’una crueltat extrema mantenir-los allà, en directe, perquè la seua actitud, no ho dubtin, no és la mateixa. No és per fer un acudit fàcil, però devien estar en actitud de “Per al que em queda al convent...!”