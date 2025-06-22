Els mateixos errors
n Continua avançant el Mundial de Clubs per constatar dos coses. Una, que la qualitat esportiva, i l’interès, brillen per la seua absència; i dos, encara que sembli un contrasentit, que tot aquest enrenou es mou, únicament, pels diners.
Un negoci, diuen, de dos milions en el qual tots volen sucar pa. I passa el que passa, que a Mediaset, cadena a què DAZN ha cedit els drets en obert per a Espanya, els comentaristes (sobretot Manu Carreño, que per a això n’és el màxim responsable) estan més temps fent publicitat en directe que seguint el partit. De patrocinadors i promocionant altres espais de la cadena.
I no només això. També els ha donat per dividir la pantalla en dos, en segons quins moments, reduint la corresponent al joc, per col·locar un anunci, amb el so de la publicitat i no la del partit. Això passa principalment en lesions i canvis, amb la qual cosa un s’assabenta tard i malament de qui ha entrat i sortit del camp. En fi, un contrasentit. I això continua i continua. Voleu dir que hi haurà més edicions?