La nova vida de Chenoa

María Laura Corradini Falomir (Mar del Plata, 1975) potser no els sona de res. Però si els diem que aquesta argentina, criada a Mallorca, respon al nom de Chenoa, potser sí. Quarta en la primera edició d’Operación Triunfo (2001) i mediàtica, especialment, per la seua relació sentimental amb David Bisbal i amb una carrera musical clarament a la baixa, s’esllanguia com a jurat des de les primeres edicions de Tu cara me suena a Antena 3, condició en la qual encara segueix. Però vet aquí que en aquest 2025 ha reverdit vells llorers. Cara visible d’una campanya publicitària d’un netejador que s’atreveix amb qualsevol taca que se li posi al davant, ha triomfat, i amb magnificència a més, a La 1 conduint un concurset titulat The Floor, que ha aconseguit liderar el prime time de la seua emissió de la primera a l’última entrega superant Telecinco i també Antena 3. I amb tot això, per a aquest estiu ja té nou programa a RTVE. Es tracta de Dog House, en el qual la cantant provarà de buscar una llar per a gossos abandonats.