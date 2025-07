Espatllant una bona idea

Creat: Actualitzat:

A la vora del Mediterrani llegeixo que la cúpula directiva de RTVE ha decidit avançar 75 minuts (de les 23.00 inicials a les 21.45) el Grand Prix dels dilluns. Penso que ja era hora que escoltés les crítiques generalitzades que les dos de la matinada no són hores, ni tan sols estant de vacances, per acabar un programa familiar i líder d’audiència, a més. Així que a casa ens asseiem davant del televisor. I, oh, sorpresa! això de les 21.45, res. Després de les interminables promocions de la casa, el Grand Prix comença a les 21.50 però amb un... resum del programa anterior. Més pauses per anunciar programes, sèries i concursos i el que és el xou per si mateix no comença fins a les 22.20... Resultat: l’enfrontament de les dos poblacions en competició, Alagó i San Sebastián de La Gomera, no va acabar a les dos, però sí a la una. O sigui, un desastre. I les reaccions, ja el mateix dimarts, no es van fer esperar. De presa de pèl cap amunt. No sabem a quin brillant CEO se li va ocórrer allò de posar el resum d’una cosa ja vista, almenys pels seguidors habituals, però va sonar a burla i va ser cruel, a més.