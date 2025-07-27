De vergonya aliena
El tòpic que durant l’estiu no es produeixen notícies i que cal suplir-les amb el que antany es qualificaven com “serps d’estiu” ja no té cap sentit avui dia. Però a YAS verano, que a Antena 3 substitueix el de Sonsoles Ónega de vacances, no se n’han assabentat pel que s’ha vist aquest divendres. Resulta que la cantant María Jiménez es va comprar un casalici a Chipiona per gaudir dels seus últims anys. Quan va morir, la van ocupar la seua germana i la seua neboda. I pel que sigui han decidit reconvertir el que abans era la casa per a convidats en quatre apartaments... de 25 metres quadrats (llit, lavabo i una saleta) a 180 euros la nit en temporada alta. A YAS li van dedicar vint minuts de publireportatge al tema. Però compte, no tenen cuina ni accés a la piscina (una barbacoa i una cafetera a l’exterior) ni a la zona noble de la casa. I a sobre vam haver de sentir la pregunta idiota del dia per part d’una col·laboradora. “Podem dormir al mateix llit que ha fet servir algun famós?”. Encara rai que la germana no va contestar allò de “sí, i no hem canviat els llençols per tu”.