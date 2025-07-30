Si és reposició, és estiu
D’acord. Les cadenes televisives viuen, i molt, de les reposicions durant tot l’any, sobretot pel que fa a les sèries (Poirot, CSI, Mentes criminales, El Mentalista, Walker, Texas Ranger, Crimen en el paraíso i un llarg etcètera), però és que a l’estiu ja és un desfici. Antena 3 acaba de filar molt prim col·locant programes antics d’Atrapa un millón en el prime time, però és que ningú es lliura del pecat. El Hormiguero i El Intermedio viuen de rescalfats.
Però a RTVE s’estan emportant la palma. Ara mateix, si tenen temps per comprovar-ho, veuran com espais com Saber y ganar, Cifras y letras, El cazador i des d’ara mateix, a La 2, també posen programes endarrerits de La pirámide, aquell concurs que a La 1 s’esllangueix de la mà d’Itziar Miranda. D’acord, en altres programes el que fan és substituir els presentadors titulars per altres d’eventuals, resant perquè els interins no ho facin millor per no tenir un problema entre les mans a l’hora de començar la nova temporada, però almenys el que ofereixen encara no s’ha vist.