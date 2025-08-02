La poda estiuenca
La televisió, així en general, no té gaire paciència a l’estiu. Bé, ni a l’estiu ni a l’hivern. Els projectes han de funcionar ja, i en cas contrari es fagociten i a una altra cosa. Aquesta setmana hem assistit al descavalcament de programes que, al principi, es van presentar per ser el suport de la graella estival.
A La 1, amb tan sols dos emissions, s’han carregat La cabina, l’espai d’entreteniment dels dilluns, previ al Grand Prix de J.J. Vaquero i Álex Clavero. A RTVE l’han enviat als llimbs de La 2 a fer malves. A Mediaset, una altra cadena amb molt poca paciència, han fulminat a les sis setmanes Todos por ti, un programa suposadament cultural, ni millor ni pitjor que molts d’altres, que havien posat en mans del totterreny Carlos Sobera. En aquest cas, ni a la nevera. Simplement fora. El supliran ressuscitant Cine 5 estrellas, un recanvi recurrent en època vacacional i a l’espera de temps millors. Ah, i qui tampoc seguirà a partir del setembre serà TardeAR, l’invent d’Ana Rosa, substituït per Joaquín Prat.