Terelu mai es rendeix
Si existeix un personatge a la televisió capaç de carregar amb carros i carretes per seguir al candeler no n’hi ha cap com Terelu Campos (Màlaga, 1965). Tant se val quantes vegades caigui, torna a aixecar-se i, pel que sigui, sempre és allà. La seua germana, Carmen Borrego, ja ha llançat la tovallola, però ella no: li és igual la cadena que sigui, i si és tertuliana, concursant (de Supervivientes a Bake Off) o presentadora. I tot això ho compagina amb portades en revistes. L’última en biquini i la polèmica de si ha estat retocada poc o molt. També ho alterna amb titulars sobre el que troba a faltar d’una parella o les pulles que es llança amb la seua consogra i el seu gendre... El cas és que aquest estiu tanca el ¡Fiesta! de cap de setmana amb la seua secció Aires de Fiesta, viatge al passat mediàtic. De moment ja ha disseccionat Julio Iglesias, Rocío Jurado i Isabel Pantoja. Però en el fons el que fa és homenatjar la seua mare, Teresa Campos: porta les seues sabates i tots els talls sorgeixen de les entrevistes que els feia als protagonistes als seus programes televisius.