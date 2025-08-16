L’enèsim posat
En aquest tòrrid i fumejant estiu, està la premsa del cor del tot dividida sobre l’últim posat estiuenc en banyador, és clar, d’Ana Obregón. De fet, existeix una segona polèmica sobre qui va ser primer, si Ana o l’estiu. Dit això, previ suculent emolument, l’Obregón ha tornat a exhibir la seua filla-neta en una revista de màxima tirada.
De fet, la nena, contravenint tots els drets de la menor, ha ocupat gran honor després de sortir de l’hospital nord-americà on va nàixer, l’arribada a Espanya, la prèvia abans del bateig, el posterior pas per les aigües baptismals i, a partir d’aleshores, els estius que li han tocat en sort. Després, el contingut del reportatge és buit, més enllà de quatre trivialitats i llocs comuns. El tema està en el comportament de les celebrities a l’exhibir o no els seus fills. Si hi ha acord econòmic previ, no hi ha cap problema i tot són rialles i facilitats. Ara bé, si no n’hi ha, i les fotos apareixen suposadament robades pels paparazzis de torn, llavors és un gravíssim delicte a l’atemptar contra la intimitat.