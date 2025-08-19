De presidenta a concursant
El món de la tele no para de donar-nos notícies fins al punt que, moltes vegades, res no és el que sembla i el que avui és blanc, demà és negre, i viceversa. La (pen)última sorpresa l’hem tingut al conèixer la llista de concursants que han partit fins a Costa Rica per gravar les entregues del reality de RTVE, que s’emetrà quan estigui tot convenientment editat, Hasta el fin del mundo que, presentat per Paula Vázquez, que és una mica com la Guadiana televisiva, resulta una barreja de l’antic Pekín Express amb un lleugeríssim toc de Supervivientes. Aquí els esforçats viatgers pel continent germà hauran de trepitjar-lo però sense poder viatjar amb avió ni utilitzar el mòbil. Quanta crueltat, Déu meu! I en aquesta llista ens trobem amb noms com Rocío Carrasco ( La 1 és l’únic hàbitat en què encara l’acullen), Yolanda Ramos, rebotada d’Antena 3, i Alba Carrillo, que últimament no se’n perd cap; però sobretot destaca la figura de Cristina Cifuentes. Ja ho veuen, de presidenta de la Comunitat de Madrid a concursant disposada a donar-ho tot.