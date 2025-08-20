Sonsoles torna en gran
Ja s’atansa setembre i les primeres espases de les grans cadenes ja preparen el seu retorn a la graella de programació. Una d’elles és Sonsoles Ónega, que tornarà al seu magazín de tarda dilluns vinent, dia 1. I ho farà en gran, almenys si ens basem en la promoció que poden veure aquests dies a Antena 3. No ha volgut ser menys que Pablo Motos i el seu particular curt de cada estiu i ha escollit dos de les coreografies, la inicial i la final, de Grease (Randal Kleiser, 1978). Sonsoles és Sandy, el paper que va encarnar Olivia Newton-John, i per a Zuko, al qual a la pantalla va donar vida John Travolta, els creatius han escollit Roberto Brasero, cada vegada més showman. I el cas és que no ho fan gens malament. La promo no arriba als dos minuts però és àgil, enganxa i, tot sigui dit, està ben feta. Diuen que el rodatge va durar dotze hores, però creguin-me, ha valgut la pena. I com a secundàries, vegin-ho a la foto, hi ha, ni més ni menys, que María del Monte i Ana Obregón, com a companyes d’institut de la protagonista. Francament, n’hi ha per sucar-hi pa.